Полуянова и Сопот лидируют после короткой программы на Универсиаде

На зимней Универсиаде-2019 в Красноярске проходят соревнования по фигурному катанию. Завершилась короткая программа у пар.
Три первых места занимают российские спортсмены. Лидирует пара Анастасия Полуянова/Дмитрий Сопот. Второе место занимает дуэт Алиса Ефимова/Александр Коровин. На третьей позиции Александра Кошевая/Дмитрий Бушланов.
Зимняя Универсиада проходит в Красноярске со 2 по 12 марта.
Красноярск (Россия)
Универсиада
Пары
Короткая программа
1. Анастасия Полуянова/Дмитрий Сопот (Россия) - 58,92
2. Алиса Ефимова/Александр Коровин (Россия) - 57,72
3. Александра Кошевая/Дмитрий Бушланов (Россия) - 54,75
Универсиада-2019 в Красноярске: материалы и новости, расписание и результаты соревнований, медальный зачет
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