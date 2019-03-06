Полуянова и Сопот лидируют после короткой программы на Универсиаде

На зимней Универсиаде-2019 в Красноярске проходят соревнования по фигурному катанию. Завершилась короткая программа у пар.

Три первых места занимают российские спортсмены. Лидирует пара Анастасия Полуянова/Дмитрий Сопот. Второе место занимает дуэт Алиса Ефимова/Александр Коровин. На третьей позиции Александра Кошевая/Дмитрий Бушланов.

Зимняя Универсиада проходит в Красноярске со 2 по 12 марта.

Красноярск (Россия)

Универсиада

Пары

Короткая программа

1. Анастасия Полуянова/Дмитрий Сопот (Россия) - 58,92

2. Алиса Ефимова/Александр Коровин (Россия) - 57,72

3. Александра Кошевая/Дмитрий Бушланов (Россия) - 54,75

Универсиада-2019 в Красноярске: материалы и новости, расписание и результаты соревнований, медальный зачет