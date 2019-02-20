Определился состав сборной России по сноуборду на Универсиаду

Стал известен состав сборной России по сноуборду на Универсиаду-2019 в Красноярске, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Федерации сноуборда России.

Состав сборной России.

Сноуборд-кросс: Кристина Пауль, Александра Паршина, Мария Васильцова, Юлия Лаптева, Данила Баранов, Даниил Дильман, Андрей Анисимов, Василий Локтев-Загорский.

Хафпайп: Никита Автанеев, Владислав Хадарин, Максим Суйков, Алексей Маглов, Яна Доновская, Юлия Пройдина.

Слоупстайл: Антон Мамаев, Илья Баскаков, Михаил Матвеев, Александр Смелов, Екатерина Косова, Анастасия Логинова.

Елена Костенко и Елизавета Богданова выступят в хафпайпе и слоупстайле. В параллельных дисциплинах выступят Наталья Соболева, Милена Быкова, Елизавета Салихова, Мария Валова, Софья Батова, Полина Смоленцова, Александра Ширшова, Дмитрий Логинов, Дмитрий Сарсембаев, Дмитрий Карлагачев, Валерий Колегов, Максим Рогозин, Владислав Шкурихин, Дмитрий Таймулин, Кирилл Кузнецов.

Универсиада пройдет с 2 по 12 марта.