Ольга Голодец: Выбор Екатеринбурга столицей Универсиады-2023 стал свидетельством доверия России"

Вице-премьер РФ Ольга Голодец отметила, что выбор Екатеринбурга в качестве столицы летней Универсиады 2023 года является свидетельством доверия к России со стороны руководства Международной федерации университетского спорта (FISU).

- Решение об утверждении Екатеринбурга сторицей летней Универсиады-2023 стало свидетельством доверия к нашей стране со стороны FISU и международного спортивного сообщества, - цитирует ТАСС Голодец. - Совсем недавно завершилась зимняя Универсиада в Красноярске, в ходе которой был продемонстрирован высокий уровень организации, отмеченный всеми участниками и руководством FISU. Успех зимней Универсиады-2019 стал одной из причин поддержки нашего Екатеринбурга.

Очень важно, чтобы крупные соревнования проводились не только в Москве и Санкт-Петербурге, но и в городах Урала, Сибири и Дальнего Востока, - добавила она. - Это открывает перспективу развития российских регионов. Мы приветствуем решение FISU, сделаем все возможное для организации соревнований на самом высоком уровне. Екатеринбург - столица Урала, один из крупнейших городов страны, обладающий всеми необходимыми условиями для крупных спортивных мероприятий.

Уже выбраны площадки для проведения соревнований, с сегодняшнего дня начнется подготовка к Универсиаде. Город получит новый студенческий городок, который после соревнований станет кампусом Уральского федерального университета, он будет способствовать развитию современной образовательной и спортивной инфраструктуры на Урале.