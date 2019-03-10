Норвежский биатлонный чемпион Универсиады: "Когда Поршнев и Латыпов уехали на чемпионат мира, появилась надежда на победу"

Биатлонист из Норвегии Эспен Ульдаль, завоевавший золото в масс-старте на красноярской Универсиаде, рассказал о гонке, победе и своем уровне в Норвегии.

– Если честно, когда двое лучших российских биатлонистов уехали отсюда на чемпионат мира в Эстерсунд (Никита Поршнев и Эдуард Латыпов. – Прим. "СЭ"), у меня появилась надежда на победу, – признался Ульдаль. – Конечно, у оставшихся спортсменов тоже высокий уровень, поэтому я знал, что будет непросто. Но хорошая стрельба помогла мне вырваться вперед и опередить соперников.

Мой ход сегодня был не таким уверенным, поэтому я улыбался от счастья, когда увидел, что мой преследователь (Максим Воробей из Белоруссии. – Прим. "СЭ") отстал на 30 секунд – слишком уж он быстро бежал на предыдущем круге, и я боялся, что он может догнать меня.

Я занимаюсь биатлоном уже 12 лет, в этом сезоне занял 10 место на Кубке Норвегии. В нашей стране сильнейшая конкуренция, но, если у меня идет стрельба и бег, я могу выступить вполне достойно. Надеюсь, смогу в следующем году попасть на Кубок IBU и проявить там себя. (Егор Бычков)