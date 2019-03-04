Никита Поршнев: "Мне было откровенно тяжело, особенно на последнем этапе"

Российский биатлонист Никита Поршнев прокомментировал победу в индивидуальной гонке на 20 км на Универсиаде в Красноярске. По его словам. гонка далась ему тяжело, особенно на последнем этапе.

- Я впервые на домашнем соревновании, когда за тебя так болеют, это неописуемо приятно, и сейчас я очень счастлив, - приводит ТАСС слова Поршнева. - Мне было откровенно тяжело, особенно на последнем этапе. Трассы везде своеобразны, но независимо от этого, на финише ты выкладываешься полностью, все зависит от твоего самочувствия. Мы приехали сюда заранее, успели адаптироваться к рубежу, рельефу, как и остальные команды.

Болельщики очень помогали, когда я выходил на финиш, мне так кричали, думал, что оглохну на правое ухо. Когда ехал далеко по трассе, то все равно слышал, как взрывались трибуны, после того, как кто-то из наших заканчивал стрельбу или проезжал мимо. Мне сказали, что на Универсиаде я пробегу еще спринт и гонку преследования, а дальше, скорее всего, мы с Эдуардом Латыповом едем на чемпионат мира. Какие гонки побежим - это будет известно только там, но это уже большого стоит - поучаствовать или хотя бы поприсутствовать на таких соревнованиях.

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