Немец Мюллер завоевал золото Универсиады в слоупстайле

На турнире по фристайлу зимней Универсиады-2019 в Красноярске состоялись соревнования мужчин в слоупстайле. Победу одержал немецкий спортсмен Тобиас Мюллер.

Серебряную медаль завоевал француз Эллиот Горри. Бронза у швейцарца Йоны Шмидхальтера.

Лучший среди россиян Дмитрий Мулендеев занял пятое место. Шестым стал Дмитрий Макаров, 11-м - Ярослав Кузнецов.

Зимняя Универсиада проходит в Красноярске со 2 по 12 марта.

Универсиада-2019 в Красноярске: материалы и новости, расписание и результаты соревнований, медальный зачет