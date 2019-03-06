13:14 | Универсиада

Немец Мюллер завоевал золото Универсиады в слоупстайле

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На турнире по фристайлу зимней Универсиады-2019 в Красноярске состоялись соревнования мужчин в слоупстайле. Победу одержал немецкий спортсмен Тобиас Мюллер.

Серебряную медаль завоевал француз Эллиот Горри. Бронза у швейцарца Йоны Шмидхальтера.

Лучший среди россиян Дмитрий Мулендеев занял пятое место. Шестым стал Дмитрий Макаров, 11-м - Ярослав Кузнецов.

Зимняя Универсиада проходит в Красноярске со 2 по 12 марта.

Универсиада-2019 в Красноярске: материалы и новости, расписание и результаты соревнований, медальный зачет

 

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/universiade/

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