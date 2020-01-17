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На Универсиаду-2023 в Екатеринбурге потратят 83 миллиарда рублей

14:43

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев рассказал о том, сколько потребуется средств на Универсиаду-2023, которая пройдет в Екатеринбурге.

— Общий объем финансирования Универсиады — деревня, расходы оперативного характера, организация соревнований, мероприятий, брендирование — 83 млрд рублей, из которых 12 млрд — региональные, — приводит слова Куйвашева РИА Новости. — Все остальное — это частные инвестиции и федеральный бюджет. Это цифры оценочные.

Проекты все окончательно мы выдадим в течение этого года. Соответственно, с 2021-2022 годов начнем получать компенсации.

Летняя Универсиада-2023 пройдет в Екатеринбурге с 8 по 19 августа.

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/20200117/1563542876.html

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