На Универсиаду-2023 в Екатеринбурге потратят 83 миллиарда рублей

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев рассказал о том, сколько потребуется средств на Универсиаду-2023, которая пройдет в Екатеринбурге.

— Общий объем финансирования Универсиады — деревня, расходы оперативного характера, организация соревнований, мероприятий, брендирование — 83 млрд рублей, из которых 12 млрд — региональные, — приводит слова Куйвашева РИА Новости. — Все остальное — это частные инвестиции и федеральный бюджет. Это цифры оценочные.

Проекты все окончательно мы выдадим в течение этого года. Соответственно, с 2021-2022 годов начнем получать компенсации.

Летняя Универсиада-2023 пройдет в Екатеринбурге с 8 по 19 августа.