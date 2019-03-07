На счету сборной России уже 71 медаль Универсиады-2019

Сборная России продолжает лидировать в медальном зачете Универсиады-2019 с большим отрывом от конкурентов. На счету команды 71 медаль - 23 золотые, 26 серебряных и 22 бронзовых.
Второе место занимает команда Кореи 12 медалей (6-2-4). Третью строчку занимает Швейцария с 6-ю наградами (2-2-2).
🇷🇺Медальный зачёт по итогам соревнований 7 марта🥇– Зимняя универсиада-2019 (@Krasnoyarsk2019) 7 марта 2019 г.
Полная версия медального зачёта: https://t.co/QrtjNOoSxl
🇬🇧Medal count upon the results of the competitions on 7 March 🥇
Full version of the medal count: https://t.co/QrtjNOoSxl pic.twitter.com/HNrk4tb78A
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