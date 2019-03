На счету сборной России уже 71 медаль Универсиады-2019

🇷🇺Медальный зачёт по итогам соревнований 7 марта🥇

Полная версия медального зачёта: https://t.co/QrtjNOoSxl



🇬🇧Medal count upon the results of the competitions on 7 March 🥇

Full version of the medal count: https://t.co/QrtjNOoSxl pic.twitter.com/HNrk4tb78A