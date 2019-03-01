Мужская и женская сборные России по хоккею одержали победы в стартовых матчах Универсиады

Мужская сборная России обыграла команду Словакии (2:1, ОТ) в стартовом матче XXIX Всемирной зимней Универсиады, которая проходит в Красноярске.

На шайбу словацкого хоккеиста Владимира Выбирала сборная России ответила за 4 минуты до конца основного времени, отличился форвард Игорь Руденков. На третьей минуте овертайма нападающий Егор Морозов принес победу россиянам.

3 марта мужская сборная сыграет с Японией.

В женском турнире Россия разгромила команду Швейцарии со счетом 10:0.

В составе нашей команды хет-трик оформила Нина Пирогова, Ландыш Фаляхова записала на свой счет дубль, Виктория Кулишова, Екатерина Николаева, Елена Проворова, Фануза Кадирова и Оксана Братищева отличились по одному разу.

В следующем матче россиянки 3 марта сыграют с командой Китая.