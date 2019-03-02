Мэр Красноярска уверен, что теплая погода не скажется на зимней Универсиаде

Мэр Красноярска Сергей Еремин заверил, что теплая погода, установившаяся в городе, не повлияет на работу спортивных объектов зимней Универсиады-2019. По данным Гидрометцентра, плюсовая температура будет сохраняться и в течение следующей недели.

- Такая погода для нас стала неожиданностью, но есть в этом и своя прелесть - напоминает о лете, - цитирует ТАСС Еремина. - Однако, с точки зрения организации, это усложнило подготовку. Снег нужен только на объектах - "Бобровый лог", "Сопка", Академия биатлона и "Радуга", там работают очень хорошие системы оснежения, поэтому проблем никаких, а остальные объекты у нас крытые.