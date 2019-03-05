Мария Сотскова: "Заканчивать карьеру точно не собираюсь"

Россиянка Мария Сотскова, которая примет участие в женском одиночном катании на зимней Универсиаде в Красноярске, не собирается завершать карьеру по итогам нынешнего сезона, передает "РИА Новости". Женщины начнут борьбу на турнире 8 марта.

– Универсиада – завершающие соревнования в этом сезоне, но затем мы будем готовиться к следующему, и заканчивать я уж точно не собираюсь, – приводит слова Сотсковой "РИА Новости". – Организация отличная, лед прекрасный, мягкий. Мы поработали на тренировочном катке, сегодня – на основном. Готовность нормальная и боевая.

Универсиада – это фактически Олимпийские игры среди студентов. Безусловно, это очень важные соревнования, и мне хочется показать себя здесь как и на любых стартах, сделать все достойно и то, что я могу.

Константинова, Сотскова и Лазукин – в составе сборной России по фигурному катанию на Универсиаду в Красноярске