Мария Сотскова: "Каскад не получился и в целом прокат был плохой"

Российская фигуристка Мария Сотскова оценила свою короткую программу на Универсиаде в Красноярске. Спортсменка набрала 58,43 балла и занимает 7-е место.

– Каскад не получился и в целом прокат был плохой, – призналась Сотскова. – Не могу пока объяснить, почему. Вышла на лед, как всегда, с боевым настроением, хорошим и позитивным, но что-то пошло не так. Буду анализировать и готовиться к произвольной. Задача здесь – доказать самой себе, что могу чисто катать и у меня есть силы бороться.

Причины не самого удачного сезона? Думаю, совокупность причин. С одной стороны, выросла, эмоционально и физически, с другой – люди не роботы, бывают и неудачные периоды. (Егор Бычков)

Универсиада-2019 в Красноярске: материалы и новости, расписание и результаты соревнований, медальный зачет