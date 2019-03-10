Мамаев завоевал золото Универсиады в слоупстайле, Хадарин - второй

На зимней Универсиаде-2019 в Красноярске прошли соревнования по сноуборду.

В слоупстайле у мужчин победу одержал россиянин Антон Мамаев. Он набрал 95,00 балла. Владислав Хадарин на втором месте (92,00) третьим стал финн Аксель Телен (89,25).

Еще один россиянин Михаил Матвеев занял четвертое место (87,50). Александр Смелов на десятом месте (36,50).

Зимняя Универсиада-2019 в Красноярске проходит со 2 по 12 марта.

Красноярск (Россия)

Универсиада



Мужчины



Слоупстайл



1. Антон Мамаев (Россия) - 95,00



2. Владислав Хадарин (Россия) - 92,00



3. Аксель Телен (Финляндия) - 89,25



4. Михаил Матвеев (Россия) - 87,50



10. Александр Смелов (Россия) - 36,50

Универсиада-2019 в Красноярске: материалы и новости, расписание и результаты соревнований, медальный зачет