Маэ Беренис Мейте: "Я люблю Россию, здесь потрясающая поддержка!"

Французская фигуристка Маэ Беренис Мейте после короткой программы на Универсиаде-2019 в Красноярске отметила, что ей очень нравится Россия и организация соревнований. После короткой программы Мейте идет на шестом месте с 62,73 балла.

– Я люблю Россию, здесь потрясающая поддержка! Организация – супер, продуманы все детали, вплоть до того, как прошел Международный женский день. Когда мы получили подарки – было очень приятно! – приводит слова Мейте Твиттер Универсиады.