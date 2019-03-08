Маэ Беренис Мейте: "Я люблю Россию, здесь потрясающая поддержка!"

Французская фигуристка Маэ Беренис Мейте после короткой программы на Универсиаде-2019 в Красноярске отметила, что ей очень нравится Россия и организация соревнований. После короткой программы Мейте идет на шестом месте с 62,73 балла.
– Я люблю Россию, здесь потрясающая поддержка! Организация – супер, продуманы все детали, вплоть до того, как прошел Международный женский день. Когда мы получили подарки – было очень приятно! – приводит слова Мейте Твиттер Универсиады.
🇷🇺Фигуристка Маэ Беринис Мейте из Франции поделилась своими впечатлениями от участия в Зимней универсиаде-2019 💬– Зимняя универсиада-2019 (@Krasnoyarsk2019) 8 марта 2019 г.
🇬🇧The figure skater from France Mae Berinis Meite shared her impressions of participation in the Winter Universiade Krasnoyarsk 2019💬 pic.twitter.com/d4k3NmCa2z
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