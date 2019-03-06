Латыпов и Поршнев отправятся на чемпионат мира из Красноярска

Российские биатлонисты Эдуард Латыпов и Никита Поршнев отправятся на чемпионат мира в Эстерсунде из Красноярска, где проходит зимняя Универсиада-2019. Об этом рассказал Латыпов, который стал победителем в спринтерской гонке.

- Хотя предварительные составы были объявлены, все решилось здесь, в Красноярске, и я очень рад, - цитирует биатлониста ТАСС. - Президент нашей федерации все сообщил нам после индивидуальной гонки. Нужно спокойно доехать, а дальше будет видно, все будет зависеть от тренерского штаба, дадут ли нам шанс выступить там. Перелеты - это не страшно, важно, как будет сказываться разница часовых поясов.

Чемпионат мира по биатлону пройдет с 7 по 17 марта в Эстерсунде (Швеция). Зимняя Универсиада проходит в Красноярске со 2 по 12 марта.

Универсиада-2019 в Красноярске: материалы и новости, расписание и результаты соревнований, медальный зачет