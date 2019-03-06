Латвия обыграла Швецию на Универсиаде

В матче мужского хоккейного турнира на Универсиаде сборная Латвии обыграла команду Швеции (6:3).

Латвия набрала шесть очко и занимает четвертое место в турнирной таблице группы В на данный момент. У Швеции ноль очков и пятое место.

Зимняя Универсиада-2019

Красноярск (Россия)

Мужчины

Группа В.

Латвия - Швеция - 6:3 (0:2, 2:1, 4:0)

Зимняя Универсиада проходит в Красноярске со 2 по 12 марта.

Универсиада-2019 в Красноярске: материалы и новости, расписание и результаты соревнований, медальный зачет