Латвия обыграла Швецию на Универсиаде

В матче мужского хоккейного турнира на Универсиаде сборная Латвии обыграла команду Швеции (6:3).
Латвия набрала шесть очко и занимает четвертое место в турнирной таблице группы В на данный момент. У Швеции ноль очков и пятое место.
Зимняя Универсиада-2019
Красноярск (Россия)
Мужчины
Группа В.
Латвия - Швеция - 6:3 (0:2, 2:1, 4:0)
Зимняя Универсиада проходит в Красноярске со 2 по 12 марта.
Универсиада-2019 в Красноярске: материалы и новости, расписание и результаты соревнований, медальный зачет
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