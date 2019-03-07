Ковтун упал в произвольной программе на Универсиаде

Российский фигурист Максим Ковтун не без ошибок откатал произвольную программу на зимней Универсиаде-2019 в Красноярске.

Россиянин упал с четверного сальхова и не смог сразу подняться. Затем он допустил ошибку на выезде на тройном акселе, а далее сделал риттбергер лишь в один оборот. При этом он начал программу с хорошего четверного тулупа и четверного сальхова (с которого упал).

Пока спортсмен с результатом 259,49 балла на текущем втором месте.

Универсиада-2019 в Красноярске: материалы и новости, расписание и результаты соревнований, медальный зачет