Ковтун набрал 91,74 балла в короткой программе на Универсиаде и занимает текущее первое место

Российский фигурист Максим Ковтун выступил в короткой программе на турнире по фигурному катанию зимней Универсиады-2019 в Красноярске. Он набрал 91,74 балла и на данный момент является лидером из четырех выступивших.

Россиянин удачно исполнил каскад четверной сальхов + тройной тулуп, затем прыгнул не четверной прыжок, а тройной лутц.

Далее он допустил ошибку на тройном акселе - коснулся рукой льда и получил небольшое снижение баллов.

Позднее свою короткую программу покажут россияне Андрей Лазукин и Александр Самарин.

Зимняя Универсиада проходит в Красноярске со 2 по 12 марта.

Универсиада-2019 в Красноярске: материалы и новости, расписание и результаты соревнований, медальный зачет