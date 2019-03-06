Ковтун набрал 91,74 балла в короткой программе на Универсиаде и занимает текущее первое место

Российский фигурист Максим Ковтун выступил в короткой программе на турнире по фигурному катанию зимней Универсиады-2019 в Красноярске. Он набрал 91,74 балла и на данный момент является лидером из четырех выступивших.
Россиянин удачно исполнил каскад четверной сальхов + тройной тулуп, затем прыгнул не четверной прыжок, а тройной лутц.
Далее он допустил ошибку на тройном акселе - коснулся рукой льда и получил небольшое снижение баллов.
Позднее свою короткую программу покажут россияне Андрей Лазукин и Александр Самарин.
Зимняя Универсиада проходит в Красноярске со 2 по 12 марта.
Универсиада-2019 в Красноярске: материалы и новости, расписание и результаты соревнований, медальный зачет
Дополнительная информация
Загрузка...