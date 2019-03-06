Ковтун лидирует после короткой программы на Универсиаде, Лазукин - третий

Российский фигурист Максим Ковтун занимает промежуточное первое место после короткой программы на Универсиаде в Красноярске. 23-летний спортсмен набрал 91,74 балла.

Вторым идет итальянец Маттео Риццо (90,78), третьим - россиянин Андрей Лазукин (88,63). Еще один представитель России Александр Самарин располагается на 6-й строчке (82,41).

Красноярск (Россия)

Универсиада

Мужчины

Короткая программа

1. Максим Ковтун (Россия) - 91,74

2. Маттео Риццо (Италия) - 90,78

3. Андрей Лазукин (Россия) - 88,63

4. Хироаки Сато (Япония) - 84,92

5. Морис Квителашвили (Грузия) - 82,71

6. Александр Самарин (Россия) - 82,41

Все о фигурном катании - здесь