Ковтун лидирует после короткой программы на Универсиаде, Лазукин - третий

Российский фигурист Максим Ковтун занимает промежуточное первое место после короткой программы на Универсиаде в Красноярске. 23-летний спортсмен набрал 91,74 балла.
Вторым идет итальянец Маттео Риццо (90,78), третьим - россиянин Андрей Лазукин (88,63). Еще один представитель России Александр Самарин располагается на 6-й строчке (82,41).
Красноярск (Россия)
Универсиада
Мужчины
Короткая программа
1. Максим Ковтун (Россия) - 91,74
2. Маттео Риццо (Италия) - 90,78
3. Андрей Лазукин (Россия) - 88,63
4. Хироаки Сато (Япония) - 84,92
5. Морис Квителашвили (Грузия) - 82,71
6. Александр Самарин (Россия) - 82,41
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