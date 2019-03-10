Костенко завоевала золото Универсиады в слоупстайле, Логинова – вторая, Косова - третья

На зимней Универсиаде-2019 в Красноярске проходит турнир по сноуборду. В слоупстайле у женщин весь пьедестал заняли российские спортсменки.

Победу одержала Елена Костенко (76,75 балла). Второе место заняла Александра Логинова (71,25). На третьей позиции Екатерина Косова (68,75). Четвертой стала еще одна россиянка Елизавета Богданова (65,00).

Зимняя Универсиада-2019 в Красноярске проходит со 2 по 12 марта.

Красноярск (Россия)

Универсиада

Женщины

Слоупстайл

1. Елена Костенко (Россия) - 76,75

2. Анастасия Логинова (Россия) - 71,25

3. Екатерина Косова (Россия) - 68,75

4. Елизавета Богданова (Россия) - 65,00

Универсиада-2019 в Красноярске: материалы и новости, расписание и результаты соревнований, медальный зачет