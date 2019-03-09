Константинова завоевала бронзу Универсиады, победила Михара

На зимней Универсиаде-2019 в Красноярске завершились соревнования по женскому одиночному фигурному катанию. Российская спортсменка Станислава Константинова заняла третье место, набрав 205,91 балла.

Победу одержала японка Маи Михара (220, 68). На втором месте представительница Казахстана Элизабет Турсынбаева (214,77). Еще одна представительница России Мария Сотскова заняла седьмое место (170,20).

Зимняя Универсиада-2019 проходит в Красноярске со 2 по 12 марта.

Красноярск (Россия)

Универсиада

Женщины

Произвольная программа

1. Елизавета Турсынбаева (Казахстан) - 147,20

2. Маи Михара (Япония) - 144,76

3. Станислава Константинова (Россия) - 135,66

4. Пак Со Юн (Корея) - 122,95

5. Маэ Бернис Мейте (Франция) - 116,83

6. Мария Сотскова (Россия) - 111,77

Итог

1. Маи Михара (Япония) - 220,68

2. Елизавета Турсынбаева (Казахстан) - 214,77

3. Станислава Константинова (Россия) - 205,91

4. Маэ Бернис Мейте (Франция) - 179,56

5. Пак Со Юн (Корея) - 175,66

6. Хина Такено (Япония) - 175,38

7. Мария Сотскова (Россия) - 170,20

Универсиада-2019 в Красноярске: материалы и новости, расписание и результаты соревнований, медальный зачет