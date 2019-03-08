Константинова - вторая после короткой программы на Универсиаде, лидирует Михара, Сотскова - седьмая

Российская фигуристка Станислава Константинова занимает второе место после короткой программы на Универсиаде в Красноярске.
Напомним, что спортсменка без ошибок исполнила весь прыжковый контент: двойной аксель, каскад тройной лутц + тройной тулуп и тройной риттбергер. Она получила за свой прокат 70,25 балла.
Лидирует японка Маи Михара, в активе которой 75,92 балла. Замыкает тройку сильнейших японская фигуристка Хина Такено (67,69).
Еще одна представительница России Мария Сотскова неудачно выступила в короткой программе: она допустила недокрут и упала с тройного лутца в начале проката. Затем фигуристка собралась и уже на плюс выполнила остальные прыжковые элементы: двойной аксель и каскад тройной риттбергер+двойной тулуп. Она набрала за свой прокат 58.43 балла и стала лишь седьмой.
Произвольные программы фигуристки покажут в субботу.
Красноярск (Россия)
Универсиада
Женщины
Короткая программа
1. Маи Михара (Япония) - 75,92
2. Станислава Константинова (Россия) - 70,25
3. Хина Такено (Япония) - 67,69
4. Елизавета Турсынбаева (Казахстан) - 67,57
5. Анастасия Галустян (Армения) - 64,15
6. Маэ Бернис Мейте (Франция) - 62,73
7. Мария Сотскова (Россия) - 58,43
Универсиада-2019 в Красноярске: материалы и новости, расписание и результаты соревнований, медальный зачет