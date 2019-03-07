Иванов – первый в гонке преследования на Универсиаде в Красноярске. Латыпов – третий

Россиянин Дмитрий Иванов выиграл гонку преследования на дистанции 12,5 километров на Универсиаде в Красноярске. Его результат составил 34 минуты и 10,7 секунд.
Другие представители сборной России Никита Поршнев и Эдуард Латыпов заняли второе место (отставание 14,2 секунды) и третье место (отставание 1 минута и 6,3 секунды).
Биатлон
Красноярск (Россия)
Универсиада
Мужчины
Гонка преследования 12,5 км
1. Дмитрий Иванов (Россия) - 34.10,7 (0 шт. кругов)
2. Никита Поршнев (Россия) - отставание 14,2 (2)
3. Эдуард Латыпов (Россия) - 1.06,3 (5)
4. Максим Воробей (Белоруссия) - 2.06,5 (5)
5. Эспен Ульдаль (Норвегия) - 2.08,3 (5)
6. Василий Томшин (Россия) - 2.23,2 (2)
8. Алексей Чулев (Россия) - 3.25,6 (3)
11. Александр Дедюхин (Россия) - 5.15,1 (4)
Зимняя Универсиада проходит со 2 по 12 марта.
Универсиада-2019 в Красноярске: материалы и новости, расписание и результаты соревнований, медальный зачет