Губернатор Красноярского края: "Хищения при подготовке к Универсиаде? Речь идет о единственном преступлении и сумме порядка 9 миллионов рублей"

Губернатор Красноярского края Александр Усс на пресс-конференции, посвященной открытию XXIX Всемирной зимней Универсиады в Красноярске, ответил на вопрос о хищениях средств при подготовке к Универсиаде.

– Прокомментируйте, пожалуйста, заявление Владимира Колокольцева (Министр внутренних дел РФ – Прим. "СЭ") о хищениях средств при подготовке к Универсиаде, – вопрос Уссу.

– Думаю, мы вообще не должны придавать сколько-нибудь серьезного значения этому факту, который действительно имел место, – отметил Усс. – Речь идет о единственном зафиксированном преступлении, которое было совершено около года назад. Это была попытка одного из мошенников, при сносе ветхого жилья в рамках строительства развязки на Николаевском мосту, с помощью поддельных документов завышать стоимость тех ветхих домов, которые подлежали сносу. Пару раз ему это удалось – мы говорим о сумме порядка девяти миллионов рублей. Деятельность его была пресечена, и я думаю, что средства будут возвращены государству. Такой незначительный эпизод, касающийся отнюдь не чиновников, а того, о ком я сказал. В целом работа контрольно-аналитического плана с самого начала проведения Универсиады была на высоте, а после окончания соревнований еще одна палата проведет комплексную проверку – все структуры об этом знают, и я считаю, что никаких неприятных открытий нас не ждет. (Егор Бычков)