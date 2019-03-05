Горланов – первый в гонке преследования в спортивном ориентировании на Универсиаде

Россиянин Сергей Горланов выиграл золото в гонке преследования в спортивном лыжном ориентировании на Универсиаде в Красноярске. Он прошел дистанцию в 9 километров за 34 минуты 38 секунд.

Второе место занял также российский представитель Владислав Кисилев (35 минут 48 секунд). Третий – финн Миса Туомала (35 минут 59 секунд).

– Сегодняшняя гонка совершенно противоположна вчерашней, – приводит слова Горланова пресс-служба Универсиады. – Нас выводили за территорию лыжного комплекса, там натуральный снег и лыжи работали тяжело. Но сегодня было классическое ориентирование, к которому мы привыкли. Я удовлетворен результатом.

Универсиада-2019 в Красноярске: материалы и новости, расписание и результаты соревнований, медальный зачет