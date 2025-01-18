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Сегодня, 12:23

FISU готова рассмотреть допуск россиян до Универсиады

Камила Абдурахманова
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Спортсмены из России и Белоруссии смогут выступить на летней Универсиаде 2025 года, при участии на отборочных соревнованиях в нейтральном статусе.

«FISU следует рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК) в отношении участия спортсменов из России и Белоруссии, которые применяются международными федерациями, ответственными за квалификационные требования в каждом виде спорта. Соответствующие международные федерации несут ответственность за установление нейтральности наряду с другими критериями перед любым возможным участием», — об этом ТАСС сообщили в Международной федерации университетского спорта (FISU).

FISU добавили, что они действительно будут следовать решениям/ рекомендациям международных федераций».

Россияне и белорусы не смогут участвовать в зимней Универсиаде 2025 года в Италии.

С 16 по 27 июля в Рейнско-Рурском регионе Германии пройдет летняя Универсиада. В рамках соревнований будут разыграны 234 комплекта наград в 18 видах спорта.

Источник: ТАСС
МОК
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