Энджиевский и Алехин завоевали серебро и бронзу в суперкомбинации на Универсиаде

Российский горнолыжник Антон Энджиевский стал вторым в суперкомбинации на Универсиаде, которая проходит в Красноярске. Третьим также стал россиянин Никита Алехин.
А победу одержал швейцарец Янник Шаблоз.
Красноярск (Россия)
Универсиада
Горные лыжи
Мужчины
Суперкомбинация
1. Янник Шаблоз (Швейцария) – 1.35,59 (58,48 + 37,25)
2. Антон Энджиевский (Россия) – 1.35,73 (58,06 + 37,69)
3. Никита Алехин (Россия) – 1.35,75 (57,21 + 38,38)...
8. Денис Воробьев (Россия) – 1.36,49 (58,33 + 38,16)
Универсиада-2019 в Красноярске: материалы и новости, расписание и результаты соревнований, медальный зачет
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