Энджиевский и Алехин завоевали серебро и бронзу в суперкомбинации на Универсиаде

Российский горнолыжник Антон Энджиевский стал вторым в суперкомбинации на Универсиаде, которая проходит в Красноярске. Третьим также стал россиянин Никита Алехин.

А победу одержал швейцарец Янник Шаблоз.

Красноярск (Россия)

Универсиада

Горные лыжи

Мужчины

Суперкомбинация

1. Янник Шаблоз (Швейцария) – 1.35,59 (58,48 + 37,25)

2. Антон Энджиевский (Россия) – 1.35,73 (58,06 + 37,69)

3. Никита Алехин (Россия) – 1.35,75 (57,21 + 38,38)...

8. Денис Воробьев (Россия) – 1.36,49 (58,33 + 38,16)

Универсиада-2019 в Красноярске: материалы и новости, расписание и результаты соревнований, медальный зачет