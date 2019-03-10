Елизавета Каплина: "Меня переполняет гордость за себя - я довольна своим серебром"

Биатлонистка сборной России Елизавета Каплина, занявшая второе место в масс-старте на красноярской Универсиаде, поделилась эмоциями от своего первого подиума на турнире.

- От всей Универсиады у меня только сегодня положительные впечатления, - призналась Каплина. - Первый раз удалось заехать в призы, чему я рада. Гонка сегодня далась тяжело, потому что сил на последний круг не хватило, и меня догнала Екатерина (Мошкова - Прим. "СЭ "), но я все равно очень довольна своим серебром.

Мне в Красноярске не совсем комфортно - в плане хода. Так что хорошо, что я вообще продержалась последний круг и стала второй. Радует, что хорошо отстреляла последнюю стойку. Сейчас меня переполняет только гордость за себя!

Совершала ли я ошибки, как Наталья Гербулова? У меня был другой случай - мы бежали эстафету в Тюмени, мой первый этап, и я прибежала на стойку с хорошим запасом и отстреляла не по своей мишени. Закрыла пять выстрелов, не посмотрев даже, что стреляла не туда, и убежала. Мне тренер уже через 20 метров говорит: Лиза, круги штрафные мотай! Я пробежала пять кругов штрафа, плюс нам добавили шесть штрафных минут из-за того, что я не использовала три дополнительных патрона. Но мы все равно были третьи, потому что сборная ХМАО очень сильная, и остальные девчонки отработали свои этапы хорошо.

- Подарила тогда нашему Красноярску первое золото! - добавила Елена Чиркова. (Егор Бычков)

Зимняя Универсиада-2019 в Красноярске проходит со 2 по 12 марта.

Универсиада-2019 в Красноярске: материалы и новости, расписание и результаты соревнований, медальный зачет