Элизабет Турсынбаева: "Недовольна выступлением из-за падения. Завтра буду прыгать четверной"

Фигуристка из Казахстана Элизабет Турсынбаева, которая является воспитанницей знаменитого тренера Этери Тутберидзе, рассказала о своей короткой программе на красноярской Универсиаде.

– Недовольна своим выступлением из-за падения на первом прыжке, – призналась Турсынбаева. – Такую ошибку я не допускала на тренировках. Лед хороший, не в нем дело – просто так получилось. Не знаю, в чем причина. После падения всегда все идет по-другому. Раскисать точно нельзя, но ощущения уже иные. Завтра хочу выполнить все запланированное. Буду пытаться прыгнуть четверной.

По этому сезону можно сказать, что возвращение к тренеру (Этери Тутберидзе – Прим. "СЭ") повлияло на мои результаты – оценки стали выше. После серебряной медали на Чемпионате четырех континентов работы только прибавилось – все теперь ждут этот прыжок (четверной сальхов – Прим. "СЭ"), поэтому, как говорится, бежать некуда. (Егор Бычков)

Универсиада-2019 в Красноярске: материалы и новости, расписание и результаты соревнований, медальный зачет