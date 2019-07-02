Екатеринбург выбран столицей летней Универсиады 2023 года. Исполком Международной федерации студенческого спорта (FISU) в Неаполе принял такое решение на безальтернативной основе. Ранее Россия уже проводила летние студенческие Игры в Казани 2013 года, а также зимнюю Универсиаду-2019 в Красноярске.

– Екатеринбург представил действительно сильную заявку, – подчеркнул министр спорта России Павел Колобков. – Для проведения соревнований будут задействованы 28 объектов, при этом часть из них – наследие чемпионата мира по футболу-2018.



Отмечу, что власти Свердловской области и лично губернатор Евгений Куйвашев в принципе уделяют большое внимание развитию спорта в регионе. Порядка 40 видов спорта входят в перечень базовых для области. Проводится активная работа по привлечению на Урал крупных международных соревнований.



Не сомневаюсь, Екатеринбург проведет Универсиаду на высшем уровне. И в очередной раз докажет, что сегодня для россиян спорт – норма жизни.​