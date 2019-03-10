Екатерина Мошкова: "Пришлось сильно напрячься, чтобы догнать Каплину и выиграть третье золото"

Российская биатлонистка Екатерина Мошкова, завоевавшая золото в масс-старте на Универсиаде, оценила свое выступление в Красноярске.

– Из трех золотых медалей Универсиады тяжелее всего досталась победа в спринте, – отметила Мошкова. – На последнем круге тогда у меня был совсем небольшой запас по времени перед Ириной Казакевич. И сегодня уходила с последнего рубежа вторая, в 11 секундах за Елизаветой Каплиной – пришлось очень сильно напрячься, чтобы ее догнать. Рада, что выиграла третье золото!

Перед стартом турнира не рассчитывала, что завоюю столько наград. Понимала, что даже наш состав сборной России очень сильный, был довольно серьезный отбор, чтобы попасть на Универсиаду. Здесь девочки, которые выступали на Кубке мира, на Кубках IBU, Наталья Гербулова с чемпионата Европы приехала. И я рада, что в такой конкуренции мне удалось выиграть. (Егор Бычков)

Универсиада-2019 в Красноярске: материалы и новости, расписание и результаты соревнований, медальный зачет