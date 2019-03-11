Екатерина Мальцева - о победе в ски-кроссе на Универсиаде: "Сегодня было очень тяжело"

Россиянка Екатерина Мальцева, которая выиграла золото в ски-кроссе на Универсиаде в Красноярске, прокомментировала свою победу. По ее словам, победа далась ей тяжело из-за новой системы, так как ей пришлось ехать восемь раз по трассе.

– Очень тяжело было сегодня из-за новой системы, нам пришлось ехать восемь раз по трассе, – приводит ТАСС слова Мальцевой. – За счет того, что мы много выступали в этом сезоне, это стало дополнительной нагрузкой. Мне понравилась эта система, но ее нужно применять на более коротких трассах. У нас в ски-кроссе есть так называемый спринт, который рассчитан примерно на 30 секунд, вот на таких трассах эта система была бы идеальной.

Финал сегодня был немного похож на Кубок России. Не считала конкурентками участниц из других стран, только наших русских девочек.

Зимняя Универсиада-2019 в Красноярске проходит со 2 по 12 марта.

Универсиада-2019 в Красноярске: материалы и новости, расписание и результаты соревнований, медальный зачет