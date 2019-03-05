Дирекция Универсиады обратилась в полицию с жалобой на фальшивый сайт по покупке билетов

Дирекция Универсиады, проходящей в Красноярске, обратилась в правоохранительные органы с жалобой. В дирекции указали на фальшивый сайт, на котором предлагают купить билеты на соревнования, сообщает ТАСС.

– Дирекция зимней Универсиады обратилась в компетентные органы по поводу работы данного ресурса, – говорится в сообщении дирекции. – По нашей информации в ближайшее время вопрос должен быть решен. Билеты, купленные на других ресурсах и в других местах, не являются официальной продукцией зимней Универсиады, поэтому гарантировать посещение соревнований с такими билетами мы не можем. Рекомендуем всем болельщикам, которые уже приобрели билеты в неофициальных точках продаж, сдать их и вернуть свои деньги.

В дирекции добавили, что зрителям гарантировано посещение соревнований только при покупке билета на сайте ticket.krsk2019.ru, в билетном центре зимней Универсиады, в официальных кассах Универсиады в торговых центрах Красноярска и партнерских кассах.