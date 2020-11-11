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Девушка-блогер, олень и соболенок стали талисманами Универсиады в Екатеринбурге

09:05
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Министр спорта РФ Олег Матыцин в эфире программы «Вечерний Ургант» на Первом канале представил талисманы Всемирной летней Универсиады-2023, которая пройдет в Екатеринбурге.

Талисманами стали девушка-блогер, олень и соболенок.

«Первая — Хитти, девушка-блогер. Надеюсь, она будет очень популярна среди гостей. Ее имя ассоциируется со словом «малахит», который имеет к Уралу непосредственное отношение. Ягги — спортсмен-любитель, он очень любит баскетбол и является оленем. Он ест мох, ягель, поэтому такое имя. Третий — импозантный музыкант соболенок Кедри, его имя ассоциируется с кедровыми орешками», — сказал Матыцин.

Летняя Универсиада-2023 пройдет с 8 по 19 августа в Екатеринбурге.

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