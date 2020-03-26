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Чернышенко возглавил оргкомитет Универсиады-2023

20:29
Дмитрий Чернышенко. Фото "Коммерсант"
Дмитрий Чернышенко. Фото "Коммерсант"

Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко возглавил оргкомитет Универсиады-2023 в Екатеринбурге. Указ о его назначении опубликован на официальном портале правовой информации.

Заместителями председателя назначены Игорь Левитин и министр спорта РФ Олег Матыцин, также в состав оргкомитета вошла руководитель ФМБА Вероника Скворцова.

Ольга Голодец и экс-министр спорта РФ Павел Колобков исключены из координационного совета.

Универсиада-2023 должна пройти в Екатеринбурге с 8 по 19 августа.

Дополнительная информация:

http://pravo.gov.ru/

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