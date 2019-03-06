Быкова выиграла параллельный слалом на Универсиаде, Соболева - вторая

Российская сноубордистка Милена Быкова стала победительницей турнира по параллельному слалому среди женщин на зимней Универсиаде-2019 в Красноярске.

Второе место заняла еще одна представительница России Наталья Соболева. На третьей позиции кореянка Чжон Хэ Рим. Российская спортсменка Мария Валова выбыла в 1/4 финала.

Зимняя Универсиада проходит в Красноярске со 2 по 12 марта.

Универсиада-2019 в Красноярске: материалы и новости, расписание и результаты соревнований, медальный зачет