Зимняя Универсиада-2019
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Бурый медведь, ящерица, малахит и еще 9 персонажей претендуют на звание талисмана Универсиады в Екатеринбурге

12:01

Определился список возможных талисманов летней Универсиады-2023, которая пройдет в Екатеринбурге.

По итогам онлайн-голосования во второй этап вышли 12 талисманов: бурый медведь, соболь, северный олень, волк, енотовидная собака, лось, ящерица, черный аист, кабан, лиса, Серебряное копытце и малахит. Прием работ продлится три недели, после чего жюри выберет три лучших варианта.

— Мы все с большим интересом следим за созданием талисмана предстоящих Всемирных игр, — приводит слова губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева РИА Новости. — Уверен, совсем скоро благодаря нашим талантливым молодым дизайнерам он обретет свои черты. Воодушевляет и тот факт, что на следующих этапах голосования у каждого из россиян будет возможность повлиять на окончательный образ будущего символа Игр. Останется выбрать новому герою подходящее имя и помочь обрести счастливую судьбу.

Универсиада в Екатеринбурге пройдет с 8 по 19 августа 2023 года.

Дополнительная информация:

https://rsport.ria.ru/20200427/1570612324.html

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