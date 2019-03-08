Бразильянка-фигуристка не смогла выполнить чисто ни одного прыжкового элемента в короткой программе на Универсиаде

Бразильская фигуристка Ана Карла Декоттигнис не смогла исполнить ни одного прыжка чисто в короткой программе на Универсиаде.

Спортсменка допустила ряд ошибок в прокате: сделала двойной сальхов вместо тройного в каскаде с двойным риттбергером (который тоже должен был быть в три оборота), затем у нее получился аксель лишь в один оборот. Далее фигуристка упала во вращении и с недокрутом исполнила двойной риттбергер. В итоге она набрала лишь 8,21 балла и занимает текущее последнее место.

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