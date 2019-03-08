Бетина Попова выиграла Универсиаду на обезболивающих из-за травмы

Российская танцевальная пара Бетины Поповой и Сергея Мозгова рада, что травма партнерши не помешала фигуристам выиграть соревнования на Универсиаде в Красноярске. Партнерша выступала в произвольной программе на заморозке и обезболивающих из-за травмы ноги.

- Это было непередаваемо, хотя и безумно тяжело, мы рады, что закончили, что доехали. На последний прокат сезона настрой был только один - просто "выжить", - цитирует ТАСС Мозгова.

- Кроме маленькой ошибочки все было идеально, плюс это был самый эмоциональный прокат сезона, эту программу мы уже катать не будем, - отметила Попова. - Сегодня мы выдали все, что могли, хотя еще за неделю до Универсиады я вообще не выходила на лед - было тяжело ходить, было до слез больно надевать коньки. Сегодня я каталась на заморозке и обезболивающих, вообще не была уверена в том, что смогу выступить, в последнюю неделю до старта у меня была истерика, что я подвожу всю команду, морально это очень тяжело.

У меня были многочисленные надрывы ахилла, воспаление, бурсит, столько проблем всего в одной маленькой пятке, что лучше даже не вникать. А на первой тренировке Сергей так упал на бедро, что потом хромал. Так что перед победой мы ходили как два инвалида.