Артем Набиулин: "Волновался, нервничал сегодня, но потом подумал – отпущу ситуацию, посмотрим, как будет"

Российский фристайлист Артем Набиулин, который завоевал золото в ски-кроссе на Универсиаде в Красноярске, прокомментировал свою победу. Он отметил, что волновался и нервничал сегодня.

– Ски-кросс – очень контактный вид спорта и очень непредсказуемый, – приводит ТАСС слова Набиуллина. – Спортсмен может лидировать на всех стадиях, но не пройти в полуфинал. Видимо, мы сегодня оказались сильнее всех остальных ребят, да и удача была на нашей стороне, нам сегодня повезло. Ребята в финале "закусились", а я немного сзади шел по тактике, вот и получилось, что я объехал их.

У меня такой подход, что спортсмен должен получать удовольствие от соревнований. Конечно, волнение тоже есть, но должно быть все в кайф. Волновался, нервничал сегодня, но потом подумал – отпущу ситуацию, посмотрим, как будет.

Зимняя Универсиада-2019 в Красноярске проходит со 2 по 12 марта.

Универсиада-2019 в Красноярске: материалы и новости, расписание и результаты соревнований, медальный зачет