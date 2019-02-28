Аномально теплая погода продержится на протяжении большей части Универсиады

Главный синоптик Среднесибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Владимир Еремин сообщил, что в Красноярске во время Универсиады-2019 будет аномально теплая погода. Соревнования пройдут со 2 по 12 марта.

- Примерно до 10 марта будет теплая погода, - приводит ТАСС слова Еремина. - Это можно назвать аномалией, потому что среднесуточная температура на 10-12 градусов выше нормы для данного периода, это большая величина. Ожидается небольшой снег при прохождении холодных фронтов, сильных осадков мы не ждем. Сейчас его практически нет, поэтому наводнения нам не угрожают.

4 и 5 марта будут самыми теплыми днями - возможно до десяти градусов тепла. 6 и 7 марта немного похолодает, ночью будет до 10-12 градусов мороза, а днем будут слабоотрицательные температуры, но в последующие дни снова восстановится тепло.