Алиса Жамбалова завоевала четвертую золотую медаль на Универсиаде

Российская лыжница Алиса Жамбалова выиграла масс-старт на 15 километров свободным стилем на Универсиаде в Красноярске. Она показала результат 38 минут 39,8 секунд.

Второй с отставанием 1,1 секунды стала Екатерина Смирнова. Бронзовая награда у Яны Кирпиченко (+5,6).

Для Жамбаловой это золото стало четвертым на Универсиаде, ранее она побеждала в индивидуальной гонке, гонке преследования и в эстафете.

В медальном зачете Универсиады сборная России занимает первое место, завоевав 103 медали – 36 золотых, 36 серебряных и 31 бронзовую.

Лыжные гонки

Красноярск (Россия). Универсиада

Женщины. Масс-старт, 15 км (С)

1. Алиса Жамбалова (Россия) – 38.39,8

2. Екатерина Смирнова (Россия) – отставание 1,1

3. Яна Кирпиченко (Россия) – 5,6

4. Кристина Кускова (Россия) – 15,5

5. Мики Кодама (Япония) – 19,8

6. Диана Голован (Россия) – 23,8.

Универсиада-2019 в Красноярске: материалы и новости, расписание и результаты соревнований, медальный зачет