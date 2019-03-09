Алиса Жамбалова: "Первое золото на Универсиаде раскрепостило меня"

Российская лыжница Алиса Жамбалова - о победе в эстафете 3х5 км на зимней Универсиаде-2019 в Красноярске. Она отметила, что раскрепостилась, когда завоевала первое золото на соревнованиях. Вместе с Жамбаловой золото завоевали Яна Кирпиченко и Екатерина Смирнова.

- Моей целью было получить медаль высшего достоинства. Когда выиграла первое золото, меня эмоционально это раскрепостило. Задача была выполнена, а дальше пошло, как говорится, - цитирует лыжницу ТАСС. - Я думала о том, чтобы хорошо отработать свой этап, несмотря на преимущество. Это все-таки соревнования, гонка, идти пешком было бы неправильно. Свой этап я отработала так же, как и девчонки, преимущество у нас выросло.

Зимняя Универсиада-2019 проходит в Красноярске со 2 по 12 марта.

Универсиада-2019 в Красноярске: материалы и новости, расписание и результаты соревнований, медальный зачет