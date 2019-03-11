Алиса Жамбалова: "Довольна результатом, у меня теперь четыре золота, это просто "вау"

Российская лыжница Алиса Жамбалова, которая выиграла масс-старт на 15 километров свободным стилем на Универсиаде в Красноярске, прокомментировала свою победу. Она показала результат 38 минут 39,8 секунд.

– Я довольна результатом, у меня теперь четыре золота, это просто "вау", осознание, что выиграла, еще не пришло, – приводит ТАСС слова Жамбаловой. – Немного радуюсь своим победам, смотрю на медаль по вечерам, но потом понимаю, что предстоит следующая гонка и что надо настраивать себя на дальнейшую борьбу. Ощущения просто невероятные, описать их просто невозможно, тем более Универсиада проходит у нас дома.

Сегодня я наконец-то могу выдохнуть с полным облегчением, буду довольна медалями и постараюсь хорошенько отдохнуть. Сегодня иногда было тяжело идти, потому что я как лидер команды шла впереди, мне приходилось постоянно задавать темп, но в конце девчонки подтянулись и поддержали меня в скорости. Хочу сказать спасибо нашей команде, нашим сервисменам за хорошую подготовку лыж, а также хочу поблагодарить болельщиков за поддержку.

Для Жамбаловой это золото стало четвертым на Универсиаде, ранее она побеждала в индивидуальной гонке, гонке преследования и в эстафете.

Универсиада-2019 в Красноярске: материалы и новости, расписание и результаты соревнований, медальный зачет