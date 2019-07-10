Алексей Шерстнев: "Российские футболисты героически проявили себя в 1/4 финала Универсиады"

Главный тренер сборной России Алексей Шерстнев считает, что игроки героически проявили себя в четвертьфинальном матче Универсиады против Ирландии (1:0). В полуфинале россияне встретятся с Бразилией.

– В начале матча забили с пенальти, после этого имели еще три голевых момента, но не смогли реализовать их, – цитирует ТАСС Шерстнева. – Потом соперник выровнял игру, инициативу перехватил и очень тяжело было до самого конца первого тайма, но мы смогли удержать счет. Во второй половине встречи у нас удалили нападающего Юсупова за столкновение с вратарем, после этого 30 минут команда играла вдесятером. Однако ребята героически проявили себя, терпели до последнего.

Поле было вязкое, футболисты постоянно проскальзывали. Ирландцы очень тактически обученная команда, хорошо передают мяч друг другу. Возможно, они не такие техничные, как бразильцы, но очень достойно выглядят в плане тактики и контроля мяча. Конечно, без Юсупова будет тяжело играть против сборной Бразилии в полуфинале.