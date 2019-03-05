Александр Лакерник: "Турнир по фигурному катанию на Универсиаде по праву занял важное место в календаре ISU"

Вице-президент Международного союза конькобежцев (ISU) Александр Лакерник отметил, что всемирные студенческие игры в Красноярске по праву заняли важное место в календаре ISU. Он также добавил, что в женском части соревнований даже пришлось уменьшить квоту из-за количества желающих участвовать.

- Этот турнир по праву занял важное место в календаре ISU, - приводит ТАСС слова Лакерника. - Желающих участвовать было так много, что, например, в женском части соревнований даже пришлось уменьшить квоту - иначе прокаты не закончились бы никогда, но это приятно. Уровень участников будет разный - есть те, кто входит в мировую элиту, те, кто будет участвовать на чемпионате мира, и те, у кого несколько меньше опыта. К этому надо быть готовыми. Для меня данный старт особенный - в фигурном катании у меня большой опыт работы, но вот на Универсиаде я оказался впервые.

Турнир по фигурному катанию на зимней Универсиаде в Красноярске стартует в среду, 6 марта.

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