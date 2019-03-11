Александр Лакерник: "Красноярск может стать базой для подготовки фигуристов к Играм в Пекине"

Вице-президент Международного союза конькобежцев Александр Лакерник отметил, что Красноярск, где в настоящее время проходит зимняя Универсиада, в перспективе может стать базой подготовки сборной России по фигурному катанию к Играм 2022 года в Пекине.

- До Олимпиады в Пекине Красноярск может сделать так, чтобы эта база была задействована для подготовки сборных к Играм-2022, - цитирует ТАСС Лакерника. - Но вопрос в том, что для этого нужна необходимая инфраструктура - одного льда мало", - рассказал Лакерник.

В качестве примера - сейчас здесь, в Красноярске, выступал Александр Самарин, которому через две недели лететь в Японию. Но сразу отправиться в Японию отсюда не получилось - это вылилось бы в приличные финансовые расходы, а значит ему нужно было вернуться в Москву, где инфраструктура получше, где есть и лед, и зал, и медицина, то есть весь комплекс того, что необходимо фигуристу при подготовке к самому важному старту сезона. Поэтому сильнейшие фигуристы и сосредоточились либо в Москве, либо в Санкт-Петербурге.

И, насколько я знаю, наши спортсмены сейчас на чемпионат мира в Сайтаму полетят в разные сроки, но период присутствия на Олимпиаде гораздо дольше. Это очень серьезный вопрос, поэтому его надо будет решать.