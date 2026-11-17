Куда отправиться на хайкинг в ноябре: 5 маршрутов под Москвой на несколько часов

Ноябрь — не самое очевидное время для походов. Листья уже опали, привычные лесные тропы превратились в грязевые дорожки, а темнеет значительно раньше, чем летом. Но у поздней осени есть свои преимущества: меньше туристов, открытые виды на реки и холмы, возможность рассмотреть рельеф, который летом скрывают деревья. В Подмосковье есть маршруты, где можно одновременно увидеть лес, природные панорамы и старинную архитектуру. Собрали пять направлений для ноябрьского хайкинга и выяснили у опытного путешественника, какую экипировку выбрать и что взять с собой.

Лучшие маршруты для хайкинга в Подмосковье

Мещерский парк: лесные дорожки и прогулка у прудов

Расстояние от Москвы: 15-20 км.

Продолжительность: 2-4 часа.

Мещерский парк — один из самых доступных вариантов для тех, кто хочет выбраться на природу, не тратя много времени на дорогу. Он находится на западе Подмосковья, рядом со столицей, и подходит туристам любого уровня.

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На территории есть развитая сеть дорожек и тропинок, лесные участки и пруды. Можно составить прогулку на 5 километров или увеличить ее до 8-10, добавив несколько петель по парку. В ноябре особенно интересно пройти по смешанному лесу. Листья уже не мешают любоваться деревьями, небольшими водоемами и участками парка, которые летом скрыты густой зеленью.

Звенигород: холмы, Москва-река и старинный монастырь

Расстояние от Москвы: около 45 км.

Продолжительность: 3-4 часа.

Звенигород называют «Русской Швейцарией» за холмистый рельеф и живописные пейзажи. Для ноябрьской прогулки это одно из самых интересных направлений: лучше просматриваются долины, берега Москвы-реки и окрестные деревни. Начать можно с исторического центра, затем выйти к реке и подняться к Саввино-Сторожевскому монастырю. Он был основан в 1398 году преподобным Саввой, учеником Сергия Радонежского. Обитель расположена на возвышенности, поэтому подъем станет небольшой тренировкой.

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Официальный туристический маршрут по основным достопримечательностям Звенигорода составляет около 3 километров, но прогулку можно расширить за счет окрестных троп. После дождя на грунтовых участках бывает скользко, поэтому обувь с цепким протектором здесь особенно важна. А если погода испортится, маршрут можно сократить, вернувшись в исторический центр.

От Абрамцево до Мураново: прогулка между старинными усадьбами

Расстояние от Москвы: 60-70 км.

Продолжительность: от 2-3 часов для прогулки по одной усадьбе; полный пеший переход между усадьбами — около 20 км.

Это направление подойдет тем, кто любит совмещать прогулки на природе с экскурсиями по историческим местам. Абрамцево и Мураново — две известные подмосковные усадьбы, связанные с русской культурой и литературой. В ноябре здесь особенно заметны архитектура и особенности усадебного ландшафта.

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Более серьезный вариант — пеший переход между Абрамцево и Мураново через деревни и лесные участки. Протяженность такого однодневного маршрута составляет около 20 километров. В ноябре в такой поход лучше отправляться утром, заранее скачать трек и продумать возвращение от конечной точки. Если нет опыта длительных переходов, разумнее выбрать одну усадьбу и пройти несколько километров по ее окрестностям.

Учитывайте и режим работы музеев. В Муранове усадебный парк в зимнем режиме открыт ежедневно с 10:00 до 18:00, экспозиции — со среды по воскресенье. В Абрамцеве парк работает с 10:00 до 17:45, понедельник и вторник — выходные для экспозиций, но парк остается открытым.

Пущино: прогулка над Окой и лесные тропы

Расстояние от Москвы: около 100 км.

Продолжительность: 2-3 часа.

Пущино стоит выбрать тем, кому хочется открытых пространств и речных панорам. Экологическая тропа вдоль высокого берега Оки протянулась примерно на 4 километра, поэтому прогулка занимает около двух часов.

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Маршрут начинается в районе храма Михаила Архангела. По пути можно увидеть Пущинское городище, старую усадьбу Пущино-на-Оке, участки заказника «Карстовый» и Пущинский водопад. На тропе есть информационные стенды и деревянные переходы через ручьи. Деревья сбросили листву, и Ока хорошо просматривается с высокого берега. Но открытые участки одновременно становятся более продуваемыми, а после дождя грунт может быть скользким. На обрывистые места лучше не подходить вплотную, особенно если земля размокла или подмерзла.

Для тех, кто хочет пройти больше 4 километров, можно добавить прогулку по самому Пущино. Но стоит заранее определить точку возвращения и не рассчитывать, что все участки берега будут удобны для прохода.

Серпухов и Приокско-Террасный заповедник: лес, зубры и история

Расстояние от Москвы: 85-90 км.

Продолжительность: полдня или целый день с учетом дороги и экскурсии.

Пятое направление подойдет тем, кто хочет совместить прогулку с возможностью увидеть диких животных.

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В ноябре здесь можно посетить экологическую тропу и познакомиться с работой зубрового питомника. Посещение проходит в составе экскурсионной группы с гидом. Есть важное ограничение: популярная высотная тропа «Сквозь листву», проходящая среди крон деревьев, с ноября по апрель закрыта. Поэтому рассчитывать на нее при планировании ноябрьской поездки не стоит.

После заповедника можно отправиться в Серпухов, прогуляться по историческому центру, подняться на Соборную гору и выйти к Наре.

Как одеться и что взять с собой на ноябрьский хайкинг

Утром в ноябре может быть около нуля, днем потеплеть, а после дождя лесные тропы способны превратиться в грязевые участки. При этом короткий световой день ограничивает время прогулки.

В качестве базового комплекта подойдут:

брюки по погоде и непромокаемые штормовые брюки на случай дождя или мокрого снега;

флисовая шапка, бафф или балаклава;

легкие флисовые или тактические перчатки;

термоноски или трекинговые носки;

запасная пара носков, а при ночевке — отдельные теплые носки для сна.

Какая обувь подойдет для осеннего хайкинга

Для обычных лесных маршрутов подойдут берцы или трекинговые ботинки: они фиксируют голеностоп и защищают ноги на неровной поверхности. Если предстоит идти по мокрой траве, грязи или небольшим водным участкам, можно выбрать обувь с мембраной. Дополнительно пригодятся гамаши: они закрывают пространство между ботинком и брюками и не дают снегу, воде и мусору попадать внутрь.

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Для болотистых участков лучше рассмотреть резиновые сапоги с толстой подошвой. При выборе стоит учитывать материал:

ПВХ обычно легкий, но у некоторых моделей тонкая подошва;

натуральная резина часто отличается прочным протектором;

ЭВА — легкий материал, но такие сапоги могут быть менее устойчивы к механическим повреждениям.

У резиновой обуви есть и недостаток: ноги в ней сильнее потеют, поэтому для продолжительных переходов важно подобрать подходящие носки.

Что положить в рюкзак

Для ноябрьской прогулки рекомендуется взять:

налобный фонарь и запасные батарейки;

индивидуальную аптечку;

воду и термос с горячим напитком;

дождевой чехол на рюкзак;

гермомешки для телефона, документов и других важных вещей;

туалетную бумагу;

трекинговые палки, если они нужны на выбранном рельефе.

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Фонарь особенно важен по причине короткого светового дня: даже из-за небольшой задержки на маршруте приходится возвращаться в темноте.

Как спланировать ноябрьский поход и не попасть в неприятную ситуацию

Есть несколько правил, которые помогут сделать прогулку комфортнее:

Выходите утром. Не стоит начинать маршрут на 15-20 километров после обеда: в ноябре световой день короткий. Скачайте офлайн-карту. Мобильная связь может пропадать в лесу, а заряд телефона на холоде расходуется быстрее. Уточните, как ходит обратный транспорт. Особенно если маршрут заканчивается не там, где начинается. Оставьте запас времени. На грязных и скользких участках скорость движения заметно снижается. Не выходите на лед. Даже если небольшой водоем кажется замерзшим, ноябрьский лед еще не гарантирует безопасность.

Для первого самостоятельного похода лучше выбрать короткий маршрут с понятным возвращением. А переходы на 15-20 километров отлично подойдут тем, у кого уже есть опыт продолжительных прогулок.