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Багаж бегунов: что взять на забег — чек-лист
Маршруты и путешествия

30 сен 19:00

6 мин.

Что положить в чемодан бегуну: полный чек-лист для поездки на старт

Елизавета Трофимова
Автор
Юрий Чечун
Чемпион России, председатель комиссии спортсменов федерации легкой атлетики
Багаж бегуна
Фото Shintartanya, iStock

Сборы на соревнования — это всегда волнительный процесс. Даже если кажется, что все нужные вещи уже собраны, в голове продолжает крутиться вопрос: «А ничего ли я не забыл?»

Вместе с многократным чемпионом России и председателем комиссии спортсменов Федерации легкой атлетики Юрием Чечуном поможем избежать неприятных ошибок и расскажем, что точно нужно взять на забег.

Что положить в ручную кладь

Стартовую обувь, шорты, майку — все, в чем будете выходить на старт, — всегда кладите в ручную кладь. Багаж может задержаться, потеряться, улететь другим рейсом. Но если вы приехали на марафон без кроссовок — вы не бежите.

Растяжка перед тренировкой
Фото MTStock Studio, iStock

Что обязательно взять в салон самолета:

  • стартовые кроссовки;
  • спортивные носки;
  • беговые шорты или тайтсы;
  • стартовую майку или футболку;
  • пульсометр, если вы им пользуетесь;
  • документы.

Что не забыть взять с собой

Проверенная экипировка

Каждый спортсмен знает важное правило: ничего нового в день соревнований. Если вы привыкли бегать в определенных кроссовках, не стоит рисковать и пробовать преодолеть дистанцию в других, даже если они кажутся более профессиональными. Неизвестно, как поведет себя непривычная обувь. Возможно, она принесет дискомфорт, и это помешает вам финишировать. Доверьтесь той экипировке, в которой вы безопасно отбегали хотя бы несколько тренировок.

Марафон
Фото ABBPhoto, iStock

Это не означает, что нужно надевать только то, в чем проходили тренировки на протяжении всего сезона. Но вам нужно быть уверенным во всей экипировке. Спортивная майка должна быть легкой, влагоотводящей и не сковывающей движения. Соревновательную обувь нужно проверить на контрольных тренировках.

Лучше не экспериментировать и испытать все спортивное снаряжение заранее.
Юрий Чечун
Чемпион России, председатель комиссии спортсменов федерации легкой атлетики

Шапка, перчатки, ветровка

Даже если на календаре август и вы летите на юг, лучше взять с собой теплые вещи. Погода может устроить сюрприз в любой момент.

Был случай, когда в начале августа в Ижевске на улице оказалось +1 °C. Поэтому шапка, перчатки и тонкая ветровка — это три вещи, которые всегда лежат в моей сумке, независимо от месяца на календаре. Если старт ранним утром, температура может быть на 10-15 градусов ниже дневной. В прохладную погоду не лишним будет и фольгированное термоодеяло — его можно отдать волонтерам перед стартом.
Юрий Чечун
Чемпион России, председатель комиссии спортсменов федерации легкой атлетики
Спортсменка в ветровке
Фото Igor Suka, iStock

Спортивное питание и вода

Для поддержания углеводного баланса и гидратации бегунам нужны гели и изотоники. Об этом лучше позаботиться заранее. На марафоне расходуется 30-60 г углеводов в час. Это примерно один гель каждые 30-40 минут, итого 5-7 гелей на дистанцию при результате около 4-4,5 часа. Но лучше всегда обезопасить себя и взять питание с запасом.

Если вы летите на старт в другую страну или регион, имеет смысл также взять с собой 2-3 бутылки привычной воды. Организм может по-разному реагировать на местную жидкость, а накануне старта рисковать не стоит.

Обувь: шиповки, стартовые кроссовки, запасная пара

Если вы участвуете в кроссовых или легкоатлетических забегах — берите шиповки, стартовую обувь и все, что нужно для конкретной дистанции. Кроссовки, в которых будете бежать, — в ручную кладь. Запасную пару для ходьбы и восстановления после финиша можно сдать в багаж.

Чемоданы на ленте
Фото onurdongel, iStock

Полезные мелочи для ног:

  • пластыри (в том числе силиконовые);
  • антифрикционный крем — нужно нанести на зоны трения заранее;
  • запасные беговые носки (выше кроссовка, чтобы не натирать лодыжку).

Одежда по погоде

Если обещают жару, берите более легкую одежду, если холод — утепляйтесь. Но базовый набор остается неизменным:

  • ветровка (тонкая, на случай ветра или дождя);
  • теплая кофта — для ожидания старта и после финиша;
  • теплые штаны — если прогнозируют холод;
  • дождевик — на случай дождя перед стартом;
  • кепка или бафф — от солнца и дождя.

Сменную одежду и обувь после финиша положите в отдельный пакет и сдайте в камеру хранения, чтобы переодеться в сухое после забега.

Спортивная сумка
Фото Sonja Rachbauer, iStock

Пульсометр и спортивные часы

Пульсометр или спортивные часы брать необязательно. Но если вам важно знать пульс, время преодоления дистанции и какие-либо изменения вашего результата, сразу положите их в ручную кладь.

Документы

Помимо основных документов для допуска в самолет, на забег нужно не забыть:

  • паспорт — для регистрации и получения стартового пакета;
  • медицинскую справку;
  • подтверждение регистрации — email или QR-код;
  • стартовый номер и чип — если получили заранее.

Сделайте фото всех документов на телефон — резервная копия не помешает.

Аптечка бегуна

На любом спортивном мероприятии могут возникнуть непредвиденные обстоятельства, поэтому у вас под рукой всегда должна находиться небольшая аптечка с самыми необходимыми лекарствами.

Минимальный набор, который спасет в неприятной ситуации:

  • пластыри от мозолей;
  • эластичный бинт;
  • обезболивающее;
  • антигистаминное (если есть аллергии);
  • личные лекарства, которые вы принимаете постоянно.
Аптечка
Фото PeopleImages, iStock
Какой пульсометр выбрать.Виды пульсометров: чем отличаются и какой лучше выбрать

Чек-лист для бегунов

Чек-лист для ручной клади:

  • стартовые кроссовки;
  • стартовая одежда (шорты, майка, носки);
  • стартовый номер (если получили заранее);
  • спортивные часы (заряженные);
  • паспорт, медицинская справка, подтверждение регистрации.

Чек-лист для багажа:

  • шапка, перчатки, ветровка;
  • сменная одежда и обувь после финиша;
  • теплая одежда по прогнозу погоды;
  • запасные носки, белье;
  • аптечка;
  • бутылки с привычной водой (если летите в другую страну или регион);
  • гели и питание на старт;
  • средства гигиены, полотенце;
  • пакет для мокрых и грязных вещей.

Волнение перед стартом — это нормально. Но когда вы уверены в своей экипировке и знаете, что все необходимое лежит в сумке, тревога отступает. Проверьте список, доверьтесь проверенным вещам и наслаждайтесь забегом. Удачи на трассе!

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