Что положить в чемодан бегуну: полный чек-лист для поездки на старт
Сборы на соревнования — это всегда волнительный процесс. Даже если кажется, что все нужные вещи уже собраны, в голове продолжает крутиться вопрос: «А ничего ли я не забыл?»
Вместе с многократным чемпионом России и председателем комиссии спортсменов Федерации легкой атлетики Юрием Чечуном поможем избежать неприятных ошибок и расскажем, что точно нужно взять на забег.
Что положить в ручную кладь
Стартовую обувь, шорты, майку — все, в чем будете выходить на старт, — всегда кладите в ручную кладь. Багаж может задержаться, потеряться, улететь другим рейсом. Но если вы приехали на марафон без кроссовок — вы не бежите.
Что обязательно взять в салон самолета:
- стартовые кроссовки;
- спортивные носки;
- беговые шорты или тайтсы;
- стартовую майку или футболку;
- пульсометр, если вы им пользуетесь;
- документы.
Что не забыть взять с собой
Проверенная экипировка
Каждый спортсмен знает важное правило: ничего нового в день соревнований. Если вы привыкли бегать в определенных кроссовках, не стоит рисковать и пробовать преодолеть дистанцию в других, даже если они кажутся более профессиональными. Неизвестно, как поведет себя непривычная обувь. Возможно, она принесет дискомфорт, и это помешает вам финишировать. Доверьтесь той экипировке, в которой вы безопасно отбегали хотя бы несколько тренировок.
Это не означает, что нужно надевать только то, в чем проходили тренировки на протяжении всего сезона. Но вам нужно быть уверенным во всей экипировке. Спортивная майка должна быть легкой, влагоотводящей и не сковывающей движения. Соревновательную обувь нужно проверить на контрольных тренировках.
Лучше не экспериментировать и испытать все спортивное снаряжение заранее.
Шапка, перчатки, ветровка
Даже если на календаре август и вы летите на юг, лучше взять с собой теплые вещи. Погода может устроить сюрприз в любой момент.
Был случай, когда в начале августа в Ижевске на улице оказалось +1 °C. Поэтому шапка, перчатки и тонкая ветровка — это три вещи, которые всегда лежат в моей сумке, независимо от месяца на календаре. Если старт ранним утром, температура может быть на 10-15 градусов ниже дневной. В прохладную погоду не лишним будет и фольгированное термоодеяло — его можно отдать волонтерам перед стартом.
Спортивное питание и вода
Для поддержания углеводного баланса и гидратации бегунам нужны гели и изотоники. Об этом лучше позаботиться заранее. На марафоне расходуется 30-60 г углеводов в час. Это примерно один гель каждые 30-40 минут, итого 5-7 гелей на дистанцию при результате около 4-4,5 часа. Но лучше всегда обезопасить себя и взять питание с запасом.
Если вы летите на старт в другую страну или регион, имеет смысл также взять с собой 2-3 бутылки привычной воды. Организм может по-разному реагировать на местную жидкость, а накануне старта рисковать не стоит.
Обувь: шиповки, стартовые кроссовки, запасная пара
Если вы участвуете в кроссовых или легкоатлетических забегах — берите шиповки, стартовую обувь и все, что нужно для конкретной дистанции. Кроссовки, в которых будете бежать, — в ручную кладь. Запасную пару для ходьбы и восстановления после финиша можно сдать в багаж.
Полезные мелочи для ног:
- пластыри (в том числе силиконовые);
- антифрикционный крем — нужно нанести на зоны трения заранее;
- запасные беговые носки (выше кроссовка, чтобы не натирать лодыжку).
Одежда по погоде
Если обещают жару, берите более легкую одежду, если холод — утепляйтесь. Но базовый набор остается неизменным:
- ветровка (тонкая, на случай ветра или дождя);
- теплая кофта — для ожидания старта и после финиша;
- теплые штаны — если прогнозируют холод;
- дождевик — на случай дождя перед стартом;
- кепка или бафф — от солнца и дождя.
Сменную одежду и обувь после финиша положите в отдельный пакет и сдайте в камеру хранения, чтобы переодеться в сухое после забега.
Пульсометр и спортивные часы
Пульсометр или спортивные часы брать необязательно. Но если вам важно знать пульс, время преодоления дистанции и какие-либо изменения вашего результата, сразу положите их в ручную кладь.
Документы
Помимо основных документов для допуска в самолет, на забег нужно не забыть:
- паспорт — для регистрации и получения стартового пакета;
- медицинскую справку;
- подтверждение регистрации — email или QR-код;
- стартовый номер и чип — если получили заранее.
Сделайте фото всех документов на телефон — резервная копия не помешает.
Аптечка бегуна
На любом спортивном мероприятии могут возникнуть непредвиденные обстоятельства, поэтому у вас под рукой всегда должна находиться небольшая аптечка с самыми необходимыми лекарствами.
Минимальный набор, который спасет в неприятной ситуации:
- пластыри от мозолей;
- эластичный бинт;
- обезболивающее;
- антигистаминное (если есть аллергии);
- личные лекарства, которые вы принимаете постоянно.
Чек-лист для бегунов
Чек-лист для ручной клади:
- стартовые кроссовки;
- стартовая одежда (шорты, майка, носки);
- стартовый номер (если получили заранее);
- спортивные часы (заряженные);
- паспорт, медицинская справка, подтверждение регистрации.
Чек-лист для багажа:
- шапка, перчатки, ветровка;
- сменная одежда и обувь после финиша;
- теплая одежда по прогнозу погоды;
- запасные носки, белье;
- аптечка;
- бутылки с привычной водой (если летите в другую страну или регион);
- гели и питание на старт;
- средства гигиены, полотенце;
- пакет для мокрых и грязных вещей.
Волнение перед стартом — это нормально. Но когда вы уверены в своей экипировке и знаете, что все необходимое лежит в сумке, тревога отступает. Проверьте список, доверьтесь проверенным вещам и наслаждайтесь забегом. Удачи на трассе!