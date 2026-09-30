Что положить в чемодан бегуну: полный чек-лист для поездки на старт

Сборы на соревнования — это всегда волнительный процесс. Даже если кажется, что все нужные вещи уже собраны, в голове продолжает крутиться вопрос: «А ничего ли я не забыл?»

Вместе с многократным чемпионом России и председателем комиссии спортсменов Федерации легкой атлетики Юрием Чечуном поможем избежать неприятных ошибок и расскажем, что точно нужно взять на забег.

Что положить в ручную кладь

Стартовую обувь, шорты, майку — все, в чем будете выходить на старт, — всегда кладите в ручную кладь. Багаж может задержаться, потеряться, улететь другим рейсом. Но если вы приехали на марафон без кроссовок — вы не бежите.

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Что обязательно взять в салон самолета:

стартовые кроссовки;

спортивные носки;

беговые шорты или тайтсы;

стартовую майку или футболку;

пульсометр, если вы им пользуетесь;

документы.

Что не забыть взять с собой

Проверенная экипировка

Каждый спортсмен знает важное правило: ничего нового в день соревнований. Если вы привыкли бегать в определенных кроссовках, не стоит рисковать и пробовать преодолеть дистанцию в других, даже если они кажутся более профессиональными. Неизвестно, как поведет себя непривычная обувь. Возможно, она принесет дискомфорт, и это помешает вам финишировать. Доверьтесь той экипировке, в которой вы безопасно отбегали хотя бы несколько тренировок.

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Это не означает, что нужно надевать только то, в чем проходили тренировки на протяжении всего сезона. Но вам нужно быть уверенным во всей экипировке. Спортивная майка должна быть легкой, влагоотводящей и не сковывающей движения. Соревновательную обувь нужно проверить на контрольных тренировках.

Шапка, перчатки, ветровка

Даже если на календаре август и вы летите на юг, лучше взять с собой теплые вещи. Погода может устроить сюрприз в любой момент.

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Спортивное питание и вода

Для поддержания углеводного баланса и гидратации бегунам нужны гели и изотоники. Об этом лучше позаботиться заранее. На марафоне расходуется 30-60 г углеводов в час. Это примерно один гель каждые 30-40 минут, итого 5-7 гелей на дистанцию при результате около 4-4,5 часа. Но лучше всегда обезопасить себя и взять питание с запасом.

Если вы летите на старт в другую страну или регион, имеет смысл также взять с собой 2-3 бутылки привычной воды. Организм может по-разному реагировать на местную жидкость, а накануне старта рисковать не стоит.

Обувь: шиповки, стартовые кроссовки, запасная пара

Если вы участвуете в кроссовых или легкоатлетических забегах — берите шиповки, стартовую обувь и все, что нужно для конкретной дистанции. Кроссовки, в которых будете бежать, — в ручную кладь. Запасную пару для ходьбы и восстановления после финиша можно сдать в багаж.

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Полезные мелочи для ног:

пластыри (в том числе силиконовые);

антифрикционный крем — нужно нанести на зоны трения заранее;

запасные беговые носки (выше кроссовка, чтобы не натирать лодыжку).

Одежда по погоде

Если обещают жару, берите более легкую одежду, если холод — утепляйтесь. Но базовый набор остается неизменным:

ветровка (тонкая, на случай ветра или дождя);

теплая кофта — для ожидания старта и после финиша;

теплые штаны — если прогнозируют холод;

дождевик — на случай дождя перед стартом;

кепка или бафф — от солнца и дождя.

Сменную одежду и обувь после финиша положите в отдельный пакет и сдайте в камеру хранения, чтобы переодеться в сухое после забега.

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Пульсометр и спортивные часы

Пульсометр или спортивные часы брать необязательно. Но если вам важно знать пульс, время преодоления дистанции и какие-либо изменения вашего результата, сразу положите их в ручную кладь.

Документы

Помимо основных документов для допуска в самолет, на забег нужно не забыть:

паспорт — для регистрации и получения стартового пакета;

медицинскую справку;

подтверждение регистрации — email или QR-код;

стартовый номер и чип — если получили заранее.

Сделайте фото всех документов на телефон — резервная копия не помешает.

Аптечка бегуна

На любом спортивном мероприятии могут возникнуть непредвиденные обстоятельства, поэтому у вас под рукой всегда должна находиться небольшая аптечка с самыми необходимыми лекарствами.

Минимальный набор, который спасет в неприятной ситуации:

пластыри от мозолей;

эластичный бинт;

обезболивающее;

антигистаминное (если есть аллергии);

личные лекарства, которые вы принимаете постоянно.

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Чек-лист для бегунов

Чек-лист для ручной клади:

стартовые кроссовки;

стартовая одежда (шорты, майка, носки);

стартовый номер (если получили заранее);

спортивные часы (заряженные);

паспорт, медицинская справка, подтверждение регистрации.

Чек-лист для багажа:

шапка, перчатки, ветровка;

сменная одежда и обувь после финиша;

теплая одежда по прогнозу погоды;

запасные носки, белье;

аптечка;

бутылки с привычной водой (если летите в другую страну или регион);

гели и питание на старт;

средства гигиены, полотенце;

пакет для мокрых и грязных вещей.

Волнение перед стартом — это нормально. Но когда вы уверены в своей экипировке и знаете, что все необходимое лежит в сумке, тревога отступает. Проверьте список, доверьтесь проверенным вещам и наслаждайтесь забегом. Удачи на трассе!