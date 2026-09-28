Розовые перчатки: зачем девушкам нужен бокс и какую пользу он дает
Если раньше бокс был закрытым клубом для мужского пола, то сейчас он стал одним из самых популярных направлений в женской фитнес-индустрии. Социальные сети многих девушек пестрят постами о занятиях: короткие видео тренировок, эстетичные фотографии бинтов, показ своего прогресса и результата. Вместе с тренером Екатериной Соколовой разбираемся, почему женский бокс стал таким популярным и какую пользу он приносит.
Почему раньше тренеры отказывали девушкам
Еще пару лет назад бокс был профессиональным направлением, который интересовал девушек только со стороны зрителя. А тех, кто хотел попробовать заняться единоборством, не брали в боксерские клубы.
Раньше был минимум женщин в боксе, а если и были, то в профессиональных академиях и школах. В коммерческих залах тренеры по боксу неохотно приглашали девушек на тренировки. Они не хотели брать на себя ответственность за женское здоровье.
Для тренеров женщины были сложнее устроены в плане здоровья, биологии и характера. Мало кто из них хотел в этом разбираться.
Почему бокс стал популярен среди девушек
Сегодня залы бокса с собственными рингами все чаще становятся частью фитнес-клубов. И это заметно притягивает внимание всех посетителей. Число девушек в коммерческих секциях бокса стабильно растет, а медиа только усиливают любопытство: короткие ролики с тренировок, фото экипировки и истории личного прогресса формируют устойчивый интерес к дисциплине.
Женщинам становится интересно освоить какое-то боевое искусство. Они с удовольствием идут на ринг, чтобы посмотреть, что это, и проникнуться атмосферой.
За последние годы приток девушек на боксерских тренировках заметно вырос. Фитнес-клубы это учитывают и активно развивают направление, чтобы поддерживать и даже усиливать спрос.
Какую пользу девушкам приносит бокс
Некоторые женщины перестали чувствовать себя в безопасности. Они приходят на тренировки как раз с запросом вернуть это ощущение. Им важно знать, что они способны себя защитить.
Еще одна частая причина — потребность сбросить напряжение. После тяжелого рабочего дня хочется выпустить накопившуюся негативную энергию и зарядиться эндорфинами. Бокс здесь дает возможность легально и безопасно выплеснуть эмоции.
Когда ты что-то бьешь, делаешь это грамотно, под руководством тренера — эмоции буквально покидают голову и тело.
Также немаловажным фактором выступает похудение. Боксерские тренировки — эффективный способ снижения веса. Во время занятия давление поднимается, кровообращение усиливается, а организм тратит огромное количество энергии.
После занятий боксом люди действительно заметно преображаются.
У всех разная мотивация, и в этом нет ничего плохого. Разнообразие личных целей не делает спорт хуже или лучше. Главное — не бояться пробовать и искать то, что откликается именно вам.
Как побороть страх первой тренировки
Если вы давно засматриваетесь на данный вид спорта, но стесняетесь, боитесь осуждения со стороны или смеха, то в первую очередь отбросьте сомнения в сторону.
Самое сложное — начать. Просто прийти и попробовать — это уже 50% успеха. Мой совет: найдите подругу, единомышленницу. Ходите на тренировки вместе. Так вам будет спокойнее и комфортнее.
Как найти своего тренера
Тренер — ключевой человек в зале: именно он помогает разобраться, что и как делать. Чтобы не ошибиться с выбором, присматривайтесь к деталям уже на первых тренировках. Важны не только техника и план занятий, но и то, насколько комфортно вам взаимодействовать.
Если чувствуете, что тренер вас не слышит и не понимает, а вы, в свою очередь, не можете уловить его объяснения, заниматься становится некомфортно. Не стоит продолжать: в итоге вы оба устанете, а результата не добьетесь.
Ориентируйтесь на собственные ощущения. Каждому спортсмену нужен тренер, с которым он будет чувствовать себя уверенно. Важно знать, что специалисту можно доверять и что он способен довести любителя до результата.
Настоящий тренер, который глубоко понимает бокс, не стремится просто получить оплату. Он хочет научить вас и увидеть реальный прогресс — результат своего труда.
Важно помнить: фитнес-индустрия во многом ориентирована на коммерческий результат, и в этом ее отличие от специализированных боксерских клубов, где фокус — на системной подготовке и технике.
Популярные вопросы
Какой средний возраст девушек, которые приходят на тренировки?
Какую тренировку выбрать для первого занятия?
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На какие вопросы при знакомстве с тренером нужно ответить?
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