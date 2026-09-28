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Зачем девушкам нужен бокс — какую пользу дают тренировки и с чего начать
Тренировки и восстановление

28 сен 19:00

6 мин.

Розовые перчатки: зачем девушкам нужен бокс и какую пользу он дает

Мария Махова
Автор
Екатерина Соколова
Тренер по боксу и cиловой подготовке
Тренировка по боксу
Фото Cecilie_Arcurs, iStock

Если раньше бокс был закрытым клубом для мужского пола, то сейчас он стал одним из самых популярных направлений в женской фитнес-индустрии. Социальные сети многих девушек пестрят постами о занятиях: короткие видео тренировок, эстетичные фотографии бинтов, показ своего прогресса и результата. Вместе с тренером Екатериной Соколовой разбираемся, почему женский бокс стал таким популярным и какую пользу он приносит.

Почему раньше тренеры отказывали девушкам

Еще пару лет назад бокс был профессиональным направлением, который интересовал девушек только со стороны зрителя. А тех, кто хотел попробовать заняться единоборством, не брали в боксерские клубы.

Раньше был минимум женщин в боксе, а если и были, то в профессиональных академиях и школах. В коммерческих залах тренеры по боксу неохотно приглашали девушек на тренировки. Они не хотели брать на себя ответственность за женское здоровье.
Екатерина Соколова
Тренер по боксу и cиловой подготовке

Для тренеров женщины были сложнее устроены в плане здоровья, биологии и характера. Мало кто из них хотел в этом разбираться.

Боксерские бинты
Фото South_agency, iStock

Почему бокс стал популярен среди девушек

Сегодня залы бокса с собственными рингами все чаще становятся частью фитнес-клубов. И это заметно притягивает внимание всех посетителей. Число девушек в коммерческих секциях бокса стабильно растет, а медиа только усиливают любопытство: короткие ролики с тренировок, фото экипировки и истории личного прогресса формируют устойчивый интерес к дисциплине.

Женщинам становится интересно освоить какое-то боевое искусство. Они с удовольствием идут на ринг, чтобы посмотреть, что это, и проникнуться атмосферой.
Екатерина Соколова
Тренер по боксу и cиловой подготовке

За последние годы приток девушек на боксерских тренировках заметно вырос. Фитнес-клубы это учитывают и активно развивают направление, чтобы поддерживать и даже усиливать спрос.

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Какую пользу девушкам приносит бокс

У каждой женщины есть своя мотивация, чтобы прийти в единоборства. Кто-то хочет освоить новый навык, кто-то ищет способ почувствовать себя увереннее.

Некоторые женщины перестали чувствовать себя в безопасности. Они приходят на тренировки как раз с запросом вернуть это ощущение. Им важно знать, что они способны себя защитить.
Екатерина Соколова
Тренер по боксу и cиловой подготовке
Боксерская груша
Фото romankosolapov, iStock

Еще одна частая причина — потребность сбросить напряжение. После тяжелого рабочего дня хочется выпустить накопившуюся негативную энергию и зарядиться эндорфинами. Бокс здесь дает возможность легально и безопасно выплеснуть эмоции.

Когда ты что-то бьешь, делаешь это грамотно, под руководством тренера — эмоции буквально покидают голову и тело.
Екатерина Соколова
Тренер по боксу и cиловой подготовке

Также немаловажным фактором выступает похудение. Боксерские тренировки — эффективный способ снижения веса. Во время занятия давление поднимается, кровообращение усиливается, а организм тратит огромное количество энергии.

После занятий боксом люди действительно заметно преображаются.
Екатерина Соколова
Тренер по боксу и cиловой подготовке

У всех разная мотивация, и в этом нет ничего плохого. Разнообразие личных целей не делает спорт хуже или лучше. Главное — не бояться пробовать и искать то, что откликается именно вам.

Как побороть страх первой тренировки

Если вы давно засматриваетесь на данный вид спорта, но стесняетесь, боитесь осуждения со стороны или смеха, то в первую очередь отбросьте сомнения в сторону.

Самое сложное — начать. Просто прийти и попробовать — это уже 50% успеха. Мой совет: найдите подругу, единомышленницу. Ходите на тренировки вместе. Так вам будет спокойнее и комфортнее.
Екатерина Соколова
Тренер по боксу и cиловой подготовке
Подруги на ринге
Фото South_agency, iStock

Как найти своего тренера

Тренер — ключевой человек в зале: именно он помогает разобраться, что и как делать. Чтобы не ошибиться с выбором, присматривайтесь к деталям уже на первых тренировках. Важны не только техника и план занятий, но и то, насколько комфортно вам взаимодействовать.

Если чувствуете, что тренер вас не слышит и не понимает, а вы, в свою очередь, не можете уловить его объяснения, заниматься становится некомфортно. Не стоит продолжать: в итоге вы оба устанете, а результата не добьетесь.
Екатерина Соколова
Тренер по боксу и cиловой подготовке

Ориентируйтесь на собственные ощущения. Каждому спортсмену нужен тренер, с которым он будет чувствовать себя уверенно. Важно знать, что специалисту можно доверять и что он способен довести любителя до результата.

Настоящий тренер, который глубоко понимает бокс, не стремится просто получить оплату. Он хочет научить вас и увидеть реальный прогресс — результат своего труда.
Екатерина Соколова
Тренер по боксу и cиловой подготовке

Важно помнить: фитнес-индустрия во многом ориентирована на коммерческий результат, и в этом ее отличие от специализированных боксерских клубов, где фокус — на системной подготовке и технике.

Занятие по боксу
Фото bernardbodo, iStock

Популярные вопросы

Какой средний возраст девушек, которые приходят на тренировки?

Всегда по-разному, в среднем где-то 23-35 лет. Но иногда бывают и 35+, и 50+. Чаще всего это девушки, которые давно хотели и только сейчас решились.

Какую тренировку выбрать для первого занятия?

Лучше пойти на группу. Там сразу можно почувствовать атмосферу, понять все изнутри, увидеть таких же новичков и познакомиться. Это рассеивает страх.

Обязательно ли покупать экипировку сразу, как только записался на бокс?

Нет, для начала это необязательно, тренер может все выдать. Однако при продолжительных занятиях лучше приобрести свое снаряжение.

На какие вопросы при знакомстве с тренером нужно ответить?

Самые главные вопросы — цель визита, ограничения, спортивное прошлое. С этого начинается каждая работа, после чего мы уже выбираем направления тренировок.

Что такое настоящий бокс?

Это кропотливый, многоповторный, усердный труд. Но когда есть результат — никакого труда не жалко.
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