Розовые перчатки: зачем девушкам нужен бокс и какую пользу он дает

Если раньше бокс был закрытым клубом для мужского пола, то сейчас он стал одним из самых популярных направлений в женской фитнес-индустрии. Социальные сети многих девушек пестрят постами о занятиях: короткие видео тренировок, эстетичные фотографии бинтов, показ своего прогресса и результата. Вместе с тренером Екатериной Соколовой разбираемся, почему женский бокс стал таким популярным и какую пользу он приносит.

Почему раньше тренеры отказывали девушкам

Еще пару лет назад бокс был профессиональным направлением, который интересовал девушек только со стороны зрителя. А тех, кто хотел попробовать заняться единоборством, не брали в боксерские клубы.

Для тренеров женщины были сложнее устроены в плане здоровья, биологии и характера. Мало кто из них хотел в этом разбираться.

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Почему бокс стал популярен среди девушек

Сегодня залы бокса с собственными рингами все чаще становятся частью фитнес-клубов. И это заметно притягивает внимание всех посетителей. Число девушек в коммерческих секциях бокса стабильно растет, а медиа только усиливают любопытство: короткие ролики с тренировок, фото экипировки и истории личного прогресса формируют устойчивый интерес к дисциплине. За последние годы приток девушек на боксерских тренировках заметно вырос. Фитнес-клубы это учитывают и активно развивают направление, чтобы поддерживать и даже усиливать спрос. Почему мяч для гольфа в ямках, а теннисный — пушистый: как устроены мячи в разных видах спорта Какую пользу девушкам приносит бокс

У каждой женщины есть своя мотивация, чтобы прийти в единоборства. Кто-то хочет освоить новый навык, кто-то ищет способ почувствовать себя увереннее. Фото romankosolapov, iStock Еще одна частая причина — потребность сбросить напряжение. После тяжелого рабочего дня хочется выпустить накопившуюся негативную энергию и зарядиться эндорфинами. Бокс здесь дает возможность легально и безопасно выплеснуть эмоции. Также немаловажным фактором выступает похудение. Боксерские тренировки — эффективный способ снижения веса. Во время занятия давление поднимается, кровообращение усиливается, а организм тратит огромное количество энергии. У всех разная мотивация, и в этом нет ничего плохого. Разнообразие личных целей не делает спорт хуже или лучше. Главное — не бояться пробовать и искать то, что откликается именно вам.

Как побороть страх первой тренировки

Если вы давно засматриваетесь на данный вид спорта, но стесняетесь, боитесь осуждения со стороны или смеха, то в первую очередь отбросьте сомнения в сторону.

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Как найти своего тренера